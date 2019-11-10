В Иране открылась выставка «Вологодское кружево»

Выставка проходит в рамках Дней культуры России в Иране. На выставке можно увидеть изделия знаменитых кружевниц. Коллекция познакомит посетителей с разнообразием предметов одежды и аксессуаров, подчёркивающих женскую красоту.

Вологодская манера кружевоплетения вывела Вологодчину в мировые лидеры этого промысла. Город до сих пор знаменит как один из самобытных центров не только российского, но и мирового кружевоплетения. Вологодское кружево любят и знают во всём мире, на протяжении двух столетий оно остаётся актуальным и востребованным.

В субботу в зале "Вахдат" в иранской столице прошла официальная церемония открытия Дней культуры России в Иране.

Дни культуры России в Иране проходят с 9-го по 14-е ноября 2019 года в Тегеране и Казвине. В мероприятии принимают участие послы, дипломаты и граждане двух стран.

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