10 нояб. 2019 г., 18:31
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News Code: 83549339
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Иран и Россия начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"

Иран и Россия начали строительство второго энергоблока АЭС "Бушер"

Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Сегодня на иранской земле с участием российских специалистов началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер".

В воскресенье начались бетонные работы в рамках строительства второго энергоблока АЭС.

В торжественной церемонии начала строительства второго блока АЭС "Бушер" приняли участие  глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае 2018 года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока No2 АЭС "Бушер".

Первый блок АЭС в иранской провинции Бушер была построена российскими специалистами в соответствии с контрактом между Ираном и РФ от 1995 года. В августе 2012 года атомная электростанция была выведена на полную мощность.

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