Иранский музыкант провел концерт по приглашению ЮНЕСКО

На своем концерте вместе с известными румынскими музыкантами он исполнил песни с известного альбома "Родовой диалект" (Ancestral dialects).
Рахими выпустил альбом "Родовой диалект" в 2018 году. За этот альбом иранский исполнитель на танбуре получил специальный приз ЮНЕСКО.
А вот фрагмент из альбома "Родовой диалект" Рахими:
Танбур — струнно-щипковый музыкальный инструмент типа лютни, с декой корпусом грушевидной формы и длинным грифом, распространённый в Иране, арабских странах, Средней Азии, у уйгуров.
В Иране играют на музыкальном инструменте под названием танбур уже 1500 лет, с эпохи Сасанидов (V-VI вв.).
Сегодня этот инструмент можно встретить в разных странах, существует множество его видов.
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