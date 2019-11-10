10 нояб. 2019 г., 17:52
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News Code: 83549273
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Иранский музыкант провел концерт по приглашению ЮНЕСКО

Иранский музыкант провел концерт по приглашению ЮНЕСКО

Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Известный иранский исполнитель на танбуре Али Асгар Рахими в пятый раз провел концерт в Румынии по приглашению Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

На своем концерте вместе с известными румынскими музыкантами он исполнил песни с известного альбома "Родовой диалект" (Ancestral dialects).

Рахими выпустил альбом "Родовой диалект" в 2018 году. За этот альбом иранский исполнитель на танбуре получил специальный приз ЮНЕСКО.

А вот фрагмент из альбома "Родовой диалект" Рахими: 

Танбур — струнно-щипковый музыкальный инструмент типа лютни, с декой корпусом грушевидной формы и длинным грифом, распространённый в Иране, арабских странах, Средней Азии, у уйгуров.

В Иране играют на музыкальном инструменте под названием танбур уже 1500 лет, с эпохи Сасанидов (V-VI вв.).

Сегодня этот инструмент можно встретить в разных странах, существует множество его видов.

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