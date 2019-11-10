Иран подписал с Россией и Казахстаном меморандум по торговле пшеницей

"Меморандум был подписан в рамках временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном", заявил он, выступая на бизнес-форуме Иран-ЕАЭС.

В воскресенье в Тегеране открылся бизнес-форум Иран-ЕАЭС. Основной целью мероприятия является ознакомление предпринимателей Ирана с потенциальными возможностями старн-участниц ЕАЭС в сельскохозяйственном секторе.

В соответствии с меморандумом, пшеница из России и Казахстана будет поставляться в Иран без таможенной пошлины и других сборов, эквивалентных ей.

Кроме того, Иран разрешит транзит пшеницы через свою территорию, будет поддерживать импорт пшеницы в рамках реализации своп-контрактов.

Иран также будет гарантировать, что существующие или будущие запреты, количественные и другие ограничения на использование, сбыт, продажу, предложение для продажи и на импорт пшеницы в Иран не будут распространяться на пшеницу, временно ввезенную на территорию Ирана для дальнейшей переработки и экспорта.

Временное Соглашение о зоне свободной торговли между странами-членами Евразийского экономического союза и Ираном вступило в силу 27 октября 2019 года.

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