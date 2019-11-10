6 иранских картин будут показаны на кинофестивале "Big Water"

11-й кинофестиваль "Big Water" 7-11 ноября проходит в США.

Документальный фильм "Варс" Джавада Ватаи и короткометражные фильмы "Шесть домов" Эбада Абдипура, "Джалил и Халил" Рухоллы Акбари, "Животный" Бахрама Арка и Бахмана Арка, "День рождения" Омида Шамс и "Эпиорнисовые" Махсуда Сохейли из Ирана будут показаны на этом кинофестивале.

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