13 иранских фильмов будут показаны в Австралии

"Присяга" Мохсена Танабанде, "Тала" (Золото) Парвиза Шахбази, "Тахти" Бахрама Таваколи, "Астигмат" Маджидрезы Мостафави, "Внезапно дерево" Сафи Язданиана, "Сенполия" Моны Занди, "Реза" Алирезы Мотамеди, "Детский дом" Шахрбану Садата, "Утечка" Сузана Ирваниана, "Оранжевые дни" Араша Лахути, "Местный наркоз" Хосейна Махкама, "Половина восьмого" Джамшида и Навида Махмуди и "Темная комната" будут показаны в оснавную программу фестиваля.
Также показывают фильм "Отеческий дом" Киануша Айари в этом кинофестивале.
Тегеран, 10 ноября, ИРНА – 13 фильмов из Ирана вышли в международном фестивале персидского кино в Австралии, который пройдет 4-8 декабря в городе Сидней.
"Присяга" Мохсена Танабанде, "Тала" (Золото) Парвиза Шахбази, "Тахти" Бахрама Таваколи, "Астигмат" Маджидрезы Мостафави, "Внезапно дерево" Сафи Язданиана, "Сенполия" Моны Занди, "Реза" Алирезы Мотамеди, "Детский дом" Шахрбану Садата, "Утечка" Сузана Ирваниана, "Оранжевые дни" Араша Лахути, "Местный наркоз" Хосейна Махкама, "Половина восьмого" Джамшида и Навида Махмуди и "Темная комната" будут показаны в оснавную программу фестиваля.
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