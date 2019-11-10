13 иранских фильмов будут показаны в Австралии

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – В случае продолжения невыполнения европейскими странами свих обязательств по ядерной сделке, Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может развалиться ещё до проведения президентских выборов в США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.