В Тегеране пройдёт 33-я международная конференция исламского единства



В Тегеране с 14 по 16 ноября 20199 года пройдёт 33-я международная конференция исламского единства. На церемонии открытия, которая пройдёт в четверг, ожидается выступление президента Ирана Хасана Рухани.

По его словам, мероприятие организовано Всемирным форумом по сближению исламских школ (WFPIST). "Более 350 высокопоставленных чиновников, в том числе ряд бывших и действующих президентов и министров из различных стран мира приглашены на международную конференцию", сказал он.

Араки добавил, что 400 религиозных деятелей и исламских мыслителей и 180 сотрудников Мировой ассамблеи сближения исламских течений из 90 стран мира намерены принять участие в конференции исламского единства.

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