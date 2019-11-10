В Казвине открылась конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы"

"Конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" по случаю международного дня науки проходит в Иране", заявил заместитель ректора университета имени имам Хомейни по международным делам Рухолла Байат.

По его словам, около 80 стран являются членами сети университетов Шелкового пути. Он назвал цель этой сети научным и культурным развитием стран Шелкового пути и укреплением мир и дружбы.

Конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" 10-11 ноября проходит в Казвине.

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