10 нояб. 2019 г., 15:39
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В Казвине открылась конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы"

В Казвине открылась конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы"

Казвин, 10 ноября, ИРНА – Первая конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" с участием представителей из России, Индии, Китая, Италии, Узбекистана, Туркменистана и Японии открылась в международном университете имени имам Хомейни в Казвине.

"Конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" по случаю международного дня науки проходит в Иране", заявил заместитель ректора университета имени имам Хомейни по международным делам Рухолла Байат.
По его словам, около 80 стран являются членами сети университетов Шелкового пути. Он назвал цель этой сети научным и культурным развитием стран Шелкового пути и укреплением мир и дружбы.
Конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" 10-11 ноября проходит в Казвине.

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