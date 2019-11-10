10 нояб. 2019 г., 14:05
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News Code: 83548867
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Иран пока не намерен выходить из ДНЯО: МИД

Иран пока не намерен выходить из ДНЯО: МИД

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Исламская Республика Иран пока не собирается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Пресс-секретарь МИД Ирана на своей еженедельной пресс-конференции назвал планы Тегерана рассчитанными в соответствии с действиями другой стороны.
Мусави в ответ на вопрос о решении Тегерана о выходе из ядерной сделки заявил о продолжении консультаций с европейскими властями.
"Они (европейские государства – ред.) заранее узнали, что Исламская Республика Иран серьёзно предпринимает свои шаги. Мы надеемся, что они выполнят свои обязательства в следующие 2 месяца и уговорят Иран остаться в ядерном соглашении", отметил он.
Говоря о недавних беспорядках в Ираке, Мусави заявил, что Иран стремится к безопасности, миру и прогрессу региональных государств.
"У нас есть враги в/вне региона, которые призывают к продолжению разногласий, и надеемся на нейтрализацию таких заговоров", подчеркнул он.
Говоря об исчезнувшем американском гражданине Роберте Левинсоне, Мусави отметил, что у Ирана нет информации о его судьбе, но Тегеран делает всё возможное в этом отношении из гуманных соображений.  

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