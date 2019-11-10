Иран пока не намерен выходить из ДНЯО: МИД

Пресс-секретарь МИД Ирана на своей еженедельной пресс-конференции назвал планы Тегерана рассчитанными в соответствии с действиями другой стороны.

Мусави в ответ на вопрос о решении Тегерана о выходе из ядерной сделки заявил о продолжении консультаций с европейскими властями.

"Они (европейские государства – ред.) заранее узнали, что Исламская Республика Иран серьёзно предпринимает свои шаги. Мы надеемся, что они выполнят свои обязательства в следующие 2 месяца и уговорят Иран остаться в ядерном соглашении", отметил он.

Говоря о недавних беспорядках в Ираке, Мусави заявил, что Иран стремится к безопасности, миру и прогрессу региональных государств.

"У нас есть враги в/вне региона, которые призывают к продолжению разногласий, и надеемся на нейтрализацию таких заговоров", подчеркнул он.

Говоря об исчезнувшем американском гражданине Роберте Левинсоне, Мусави отметил, что у Ирана нет информации о его судьбе, но Тегеран делает всё возможное в этом отношении из гуманных соображений.

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