Рухани сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения на юге Ирана

"Рабочие и инженеры Национальной иранской нефтяной компании и министерства нефти Ирана обнаружили новое крупное нефтяное месторождение с запасами 53 миллиарда баррелей", - заявил Рухани на встрече с жителями города Йезд на центре страны.
Иранский президент назвал площадь данного месторождения 2400 кв.км, а его глубина – 80 м.
Йезд, 10 ноября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения на провинции Хузестан на юге страны.
"Рабочие и инженеры Национальной иранской нефтяной компании и министерства нефти Ирана обнаружили новое крупное нефтяное месторождение с запасами 53 миллиарда баррелей", - заявил Рухани на встрече с жителями города Йезд на центре страны.
-
Иранский музыкант провел концерт по приглашению ЮНЕСКО
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Известный иранский исполнитель на танбуре Али Асгар Рахими в пятый…
-
Детско-юношеский театральный фестиваль в иранском Хамадане
26-й детско-юношеский театральный фестиваль в эти дни проходит в иранском Хамадане.
-
Праздник рождения пророка Мохаммада
Праздник рождения пророка Мохаммада (да благословит его Аллах и приветствует) прошел в иранском…
-
Осенний Рудбар
Город Рудбар расположен на юге провинции Гилян на севере Ирана.
-
Иран подписал с Россией и Казахстаном меморандум по торговле пшеницей
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Министерства сельского хозяйства Ирана, России и Казахстана подписали…
-
Чудесное село Филбанд на севере Ирана
Село Филбанд расположено на иранской провинции Мазандаран.
-
6 иранских картин будут показаны на кинофестивале "Big Water"
Тегеран, 10 ноября, ИРНА - 6 иранских фильмов будут показаны на американском кинофестивале…
-
13 иранских фильмов будут показаны в Австралии
Тегеран, 10 ноября, ИРНА – 13 фильмов из Ирана вышли в международном фестивале персидского…
-
В Тегеране пройдёт 33-я международная конференция исламского единства
Тегеран, 10 ноября. ИРНА — Конференция исламского единства докажет неэффективность санкций…
-
В Казвине открылась конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы"
Казвин, 10 ноября, ИРНА – Первая конференция "Шелковый путь, путь мира и дружбы" с участием…
Your Comment