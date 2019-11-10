10 нояб. 2019 г., 13:40
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News Code: 83548794
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Рухани сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения на юге Ирана

Рухани сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения на юге Ирана

Йезд, 10 ноября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения на провинции Хузестан на юге страны.

"Рабочие и инженеры Национальной иранской нефтяной компании и министерства нефти Ирана обнаружили новое крупное нефтяное месторождение с запасами 53 миллиарда баррелей", - заявил Рухани на встрече с жителями города Йезд на центре страны.
Иранский президент назвал площадь данного месторождения 2400 кв.км, а его глубина – 80 м.

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