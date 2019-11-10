10 нояб. 2019 г., 13:24
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News Code: 83548753
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Никто не может сомневаться в доброй воле Ирана для сохранения СВПД: Аракчи

Никто не может сомневаться в доброй воле Ирана для сохранения СВПД: Аракчи

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – В случае продолжения невыполнения европейскими странами свих обязательств по ядерной сделке, Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может развалиться ещё до проведения президентских выборов в США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Если Ирану после любого сотрудничества, переговоров и взаимодействия с МАГАТЭ придётся обращаться к главе VII Устава ООН, тогда мы должны пересмотреть свою ядерную доктрину", заявил Аракчи, который находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.
Он подчеркнул, что Иран провёл переговоры, подписал и выполнил ядерное соглашение по доброй воле, и никто не может сомневаться в том.
"Конечно нет причины для выполнения своих обязательств, если у нас нет заинтересованности в ядерной сделке", отметил он.
По его словам. Иран решил поэтапно сокращать свои обязательства по СВПД, но вскоре этот процесс может закончиться, так как больше  будет нечего сокращать.
В ответ на вопрос о возможном воздействии президентских выборов в США и Иране на СВПД, Аракчи заявил, что Тегеран проводит политику по обеспечению безопасности и национальных интересов, несмотря на результат выборов в США.

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