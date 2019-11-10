Никто не может сомневаться в доброй воле Ирана для сохранения СВПД: Аракчи

"Если Ирану после любого сотрудничества, переговоров и взаимодействия с МАГАТЭ придётся обращаться к главе VII Устава ООН, тогда мы должны пересмотреть свою ядерную доктрину", заявил Аракчи, который находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.

Он подчеркнул, что Иран провёл переговоры, подписал и выполнил ядерное соглашение по доброй воле, и никто не может сомневаться в том.

"Конечно нет причины для выполнения своих обязательств, если у нас нет заинтересованности в ядерной сделке", отметил он.

По его словам. Иран решил поэтапно сокращать свои обязательства по СВПД, но вскоре этот процесс может закончиться, так как больше будет нечего сокращать.

В ответ на вопрос о возможном воздействии президентских выборов в США и Иране на СВПД, Аракчи заявил, что Тегеран проводит политику по обеспечению безопасности и национальных интересов, несмотря на результат выборов в США.

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