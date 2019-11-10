Казем Джалали станет новым послом ИРИ в России

146 парламентариев иранского парламента проголосовали за отставку Джалали с должности представителя Меджлиса, против – 58. Воздержались 9 депутатов.

Спикер Меджлиса Али Лариджани также пожелал успеху новому послу Ирана в России. Он выразил надежду на его эффективную роль в своей новой миссии в посольстве Ирана в Москве, учитывая важность стратегических ирано-российских отношений.

Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.

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