10 нояб. 2019 г., 12:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83548542
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Казем Джалали станет новым послом ИРИ в России

Казем Джалали станет новым послом ИРИ в России

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Парламент Ирана в воскресенье принял отставку парламентария Казема Джалали, который вскоре станет новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики в РФ.

146 парламентариев иранского парламента проголосовали за отставку Джалали с должности представителя Меджлиса, против – 58. Воздержались 9 депутатов.
Спикер Меджлиса Али Лариджани также пожелал успеху новому послу Ирана в России. Он выразил надежду на его эффективную роль в своей новой миссии в посольстве Ирана в Москве, учитывая важность стратегических ирано-российских отношений.
Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.  

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