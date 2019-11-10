Иран действует в рамках СВПД: глава ОАЭИ

В пункте 26 говорится, что в случае повторного введения санкций Иран прекратит выполнять свои обязательства по СВПД полностью или частично.

"За короткое время мощность Ирана по обогащению урана увеличилась на 3500 ЕРР (единиц работы разделения)", заявил он журналистам в Бушерском аэропорту.

Он выразил надежду на выполнение другими участниками СВПД своих обязательств, заявив, что действия Ирана носят обратимый характер.

Салехи также заявил о начале укладки бетона на АЭС Бушер-2.

"Иран в 2016 году заключил договоры с российской стороной по строительству атомных электростанций "Бушер-2" и "Бушер-3" мощностью 1500 МВт по каждому", добавил он, выразив надежду на открытие реактора-2 до 2025 года, и реактора-3 до 2027 года.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392