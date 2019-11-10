10 нояб. 2019 г., 10:54
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Сборная Ирана по бодибилдингу и фитнесу выиграла чемпионат мира

Сборная Ирана по бодибилдингу и фитнесу выиграла чемпионат мира

Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Иранская команда по бодибилдингу и фитнесу выиграла чемпионат мира, завоевав 11 золотых и 3 серебряных медалей.

Чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу с участием 700 спортсменов 8-9 ноября прошел в ОАЭ.
19 спортсменов из Ирана также участвовали в этом турнире.

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