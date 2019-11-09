Аракчи: Иран не поддается давлению США

"Это экономическая война, это не мое определение, это слова (президента США Дональда) Трампа, что он развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению, должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись к исходным позициям. Иран к этому готов", отметил Аракчи.

Замглавы иранского МИД подчеркнул, что Иран ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие. "На самом деле, у СВПД нет истечения срока действия. Обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием является постоянным, это указано в самом первом пункте СВПД, в котором говорится о том, что Иран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие", пояснил он.

По его словам, все данные о так называемом военном аспекте ядерного досье Ирана сфабрикованы.

Ранее иранский дипломат сказал, что Тегеран намерен спасти СВПД политическим путем. "Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца - до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", рассказал Аракчи на полях Московской конференции по нераспространению.

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