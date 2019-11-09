Расширение отношений с соседями — приоритет Тегерана, заявил Зариф

"Я рад присутствовать в Турции на 24-й министерской встрече ОЭС (Организация экономического сотрудничества). В соответствии с внешней политикой Ирана, которая предполагает, что наши соседи всегда должны стоять на первом месте, региональное сотрудничество остаётся приоритетом", написал Зариф на своем Twitter.

"Мы надеемся, что это сотрудничество будет приветствоваться и нашими южными соседями", отметил глава иранского МИД.

В пятницу Зариф прибыл в Турции для участия в 24-й встрече глав МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества. Встреча прошла в субботу в турецком городе Анталии.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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