В Тегеране открылись Дни культуры России в Иране

Дни культуры России в Иране проходят с 9-го по 14-е ноября 2019 года в Тегеране и Казвине. В мероприятии принимают участие послы, дипломаты и граждане двух стран.

На церемонии открытия присутствовали председатель организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар Эбрахими Торкаман, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов и посол России в Тегеране Леван Джагарян.

"Когда человек не может передать что-то словами, он обращается к языку культуры и искусства", заявил Эбрахими Торкаман во время выступления на церемонии открытия.

По его словам, российская неделя организована как ответная инициатива на проведение Дней культуры Ирана в России, которые были организованы год назад в Москве и Уфе.

Организаторами мероприятия выступили иранская Организация исламской культуры и связей и Министерство культуры России.

Соглашение о проведении Дней культуры России в Иране достигнуто между министром культуры РФ Владимиром Мединским и министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Аббасом Салехи в ноябре 2018 году в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Вместе с тем, во время проведения Дней культуры России в дворце Ниаваран в северном Тегеране состоится выставка "Культура и традиции народов России".

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