Иран сократил свои обязательства, чтобы сохранять баланс: Камальванди

"В рамках 4-го шага по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке Тегеран приступит к подаче газа на 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо, мы предсказываем, что инспекторы МАГАТЭ завтра проверять наши действия", заявил он на пресс-конференции, посещая ядерный объект Фордо.

По его словам, 2 тонны природного UF6 были переданы в ядерный объект Фордо.

Он добавил, что мощность Ирана по обогащению урана с 8600 ЕРР увеличится до 9500 ЕРР.

Камальванди заключил, что завтра несмотря на санкции США начнется укладка бетона на второй АЭС Бушер, и до 2025 года вторая электростанция готовится к вводу в эксплуатацию.

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