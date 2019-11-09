Иранка завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из винтовки с трех позиций

В этом же виде программы, в командных соревнованиях, иранки набрали 3505 очков и поднялись на вторую ступень пьедестала. Женская команда по стрельбе из винтовки с трех позиций Фатеме Карамзаде, Элахе Ахмади и Махлага Джамбозорг завоевали серебряную медаль турнира.

Отмечается, что первое место осталось за Китаем, а бронзовые медали у спортсменок из Индии.

Напомним, что ранее иранка Хание Ростамиан завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из пистолета.

14-й чемпионат Азии по стрельбе из пистолета проходит с 5-го по 14-е ноября в Дохе.

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