9 нояб. 2019 г., 16:34
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Иранка завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из винтовки с трех позиций

Иранка завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из винтовки с трех позиций

Тегеран, 9 ноября. ИРНА — Иранка Фатеме Карам-заде вышла в финаль чемпионата Азии по стрельбе из винтовки с трех позиций и завоевала тем самым лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В этом же виде программы, в командных соревнованиях, иранки набрали 3505 очков и поднялись на вторую ступень пьедестала. Женская команда по стрельбе из винтовки с трех позиций Фатеме Карамзаде, Элахе Ахмади и Махлага Джамбозорг  завоевали серебряную медаль турнира.

Отмечается, что первое место осталось за Китаем, а бронзовые медали у спортсменок из Индии.

Напомним, что ранее иранка Хание Ростамиан завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из пистолета.

14-й чемпионат Азии по стрельбе из пистолета проходит с 5-го по 14-е ноября в Дохе.

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