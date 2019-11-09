9 нояб. 2019 г., 16:26
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News Code: 83547591
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Иран готов ответить на любую угрозу: контр-адмирал Сайари

Иран готов ответить на любую угрозу: контр-адмирал Сайари

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Враг не смеет нападать на интересы Ирана, так как мы готовы ответить на любую угрозу. Об этом заявил заместитель координатора армии Исламской Республики Иран контр-адмирал Хабиболла Сайари.

"Мы за последние 41 лет переживали взлёты и падения, хорошо знаем врага, и его сильные точки и слабые стороны", заявил Сайари в ответ на недавние высказывания президента США Дональда Трампа о возможности военной опции против иранского народа.
Он в очередной раз заявил, что Вооруженные силы Иран готовы ответить на любую угрозу.
Контр-адмирал Сайари также сказал, что армия Ирана в санкционный период достиг самостоятельности.

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