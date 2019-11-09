Иран — мировой центр трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

"Уже в Иране существует 19 центров по стволовых кроветворных клеток, самые лучше из которых находится в Тебризе и Керманшахе. Эти центы проводят операции даже лучше, чем в тегеранской больнице имени Шариати", сказал профессор медицинских наук Тегеранского Университета.

По его словам, сегодня Иран находится на первом месте в мире по лечению талассемии и трансплантации стволовых клеток.

Он добавил, что до сих пор в общей сложности в стране были проведены 6300 операций по трансплантации стволовых кроветворных клеток, в том числе 500 операций у детей.

Гавамзаде, возглавляющий иранский центр исследований онкологических заболеваний в 2012 году был признан лучшим в мире исследователем в области онкологических заболеваний и крови. На Всемирном форуме онкологии в США ему должны были вручить премию, но из-за политических разногласий между странами Гавамзаде не смог получить эту награду лично.

Кроме того, в 2011 году Гавамзаде был признан лучшим в Иране исследователем в области онкологических заболеваний и крови.

Он первым в стране провел операцию по пересадке костного мозга.

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