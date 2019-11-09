Глава МИД Ирана призвал к развитию экономических отношений между странами ОЭС

Поблагодарив за теплое гостеприимство народа и правительства Турции, Зариф на 24-м заседании совета министров Организация экономического сотрудничества (ОЭС) в Анталье заявил о потенциалах ОЭС для экономического сотрудничества в регионе.

Он назвал главной задачей ОЭС продвижением мира, стабильности и общих ценностей региона.

"Организация экономического сотрудничества с населением полтора миллиарда человек, прекрасным географическим положением, богатыми ресурсами энергии и полезных ископаемых и передовым рынком пользуется необходимой основой для достижения успеха в многостороннем сотрудничестве между народами региона", добавил Зариф.

Он также призвал к использованию национальных валют в торговле, зачету, сокращению расходов и ускорению таможенного оформления в целях расширению торговых отношений между странами-членами ОЭС.

По его словам, Исламская Республика Иран как один из основателей ОЭС поддерживает любую инициативу, которая приведет к развитию туризма и обмену знаниям в Организации.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392