Поблагодарив за теплое гостеприимство народа и правительства Турции, Зариф на 24-м заседании совета министров Организация экономического сотрудничества (ОЭС) в Анталье заявил о потенциалах ОЭС для экономического сотрудничества в регионе.
Он назвал главной задачей ОЭС продвижением мира, стабильности и общих ценностей региона.
"Организация экономического сотрудничества с населением полтора миллиарда человек, прекрасным географическим положением, богатыми ресурсами энергии и полезных ископаемых и передовым рынком пользуется необходимой основой для достижения успеха в многостороннем сотрудничестве между народами региона", добавил Зариф.
Он также призвал к использованию национальных валют в торговле, зачету, сокращению расходов и ускорению таможенного оформления в целях расширению торговых отношений между странами-членами ОЭС.
По его словам, Исламская Республика Иран как один из основателей ОЭС поддерживает любую инициативу, которая приведет к развитию туризма и обмену знаниям в Организации.
Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Организация экономического сотрудничества (ОЭС) считается лучшим и первым выбором для развития экономических отношений между странами-членами, когда многосторонность повреждается день за днем. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Поблагодарив за теплое гостеприимство народа и правительства Турции, Зариф на 24-м заседании совета министров Организация экономического сотрудничества (ОЭС) в Анталье заявил о потенциалах ОЭС для экономического сотрудничества в регионе.
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