Иран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия банковских и нефтяных санкций: Аракчи

"Позиция Ирана очевидна; мы весьма готовы вернуться к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае снятия действующих санкций", заявил ИРНА Аракчи, который находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.

Он назвал снятием банковских и нефтяных санкций приоритетом Ирана.

"Как уже заявил президент Ирана, пока наши интересы не обеспечены, сокращение Тегераном обязательств по ядерной сделке продолжится", добавил Аракчи.

*Интенсивные консультации Ирана и России продолжатся

Говоря о своих переговорах с российскими коллегами в Москве, иранский дипломат отметил: "Наши консультации с властями России по СВПД и международным вопросам интенсивно продолжаются".

Аракчи заявил, что консультации Ирана и России по региональным вопросам способствовали продвижению мира и стабильности в регионе.

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