9 нояб. 2019 г., 13:41
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News Code: 83547267
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Иран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия банковских и нефтяных санкций: Аракчи

Иран готов вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия банковских и нефтяных санкций: Аракчи

Москва, 9 ноября, ИРНА – Замминистра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана вернуться к полной реализации СВПД в случае снятия банковских и нефтяных санкций.

"Позиция Ирана очевидна; мы весьма готовы вернуться к реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае снятия действующих санкций", заявил ИРНА Аракчи, который находится в Москве для участия в Московской конференции по нераспространению.
Он назвал снятием банковских и нефтяных санкций приоритетом Ирана.
"Как уже заявил президент Ирана, пока наши интересы не обеспечены, сокращение Тегераном обязательств по ядерной сделке продолжится", добавил Аракчи.
*Интенсивные консультации Ирана и России продолжатся
Говоря о своих переговорах с российскими коллегами в Москве, иранский дипломат отметил: "Наши консультации с властями России по СВПД и международным вопросам интенсивно продолжаются".
Аракчи заявил, что консультации Ирана и России по региональным вопросам способствовали продвижению мира и стабильности в регионе.

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