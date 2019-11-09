Иранец выиграл чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу

Сборная Ирана приняла участие в чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который 8 ноября начался в ОАЭ.
Пурсабер в сентябре текущего года завоевал первое место в отборочных соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу с участием 470 спортсменов в стране.
Бандар-Аббас, 9 ноября, ИРНА – Иранский спортсмен Мохсен Пурсабер выиграл чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу.
Сборная Ирана приняла участие в чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который 8 ноября начался в ОАЭ.
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