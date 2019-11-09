9 нояб. 2019 г., 11:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83546974
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Права человека – это не западный товар: Лариджани

Права человека – это не западный товар: Лариджани

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Права человека не считаются западным товаром, а коренятся в логике Ислама. Об этом заявил секретарь Управления по правам человека Ирана Мохаммад Джавад Лариджани.

"Уже 40 лет, что у нас демократия и выборы в Иране, и граждане приходят к власти путем выборов", заявил он, выступая на 34-м заседании Универсального периодического обзора в Женеве.
Подвергнув критике позицию ряда европейских стран по Ирану, Лариджани назвал необоснованным назначение специального докладчика по правам человека в Иране.
"Иран – важнейшая и крупнейшая демократическая страна на Западной Азии", добавил он.
По его словам, в среднем, в Иране проводятся выборы раз в год, поэтому было бы несправедливо занимать несправедливую позицию по Ирану только на основе конкретного доклада.
Он также заявил о том, что так называемые защитники прав человека игнорируют тысячи детей и женщин, которые погибли в Йемене, Сирии, Ираке и других странах.
Секретарь Управления по правам человека заявил, что Иран считается ведущей страной в борьбе с терроризмом.
Универсальный периодический обзор (УПО) представляет собой уникальный механизм обзора информации по правам человека во всех государствах-членах ООН. УПО входит в структуру Совета по правам человека и предоставляет возможность каждой стране информировать о предпринятых ею мерах с целью улучшения положения в области прав человека, а также выполнять свои обязательства в данной сфере.

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