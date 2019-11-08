Иран готов к переговорам по ядерной сделке

"Иран объявил о четвертом этапе сокращений обязательств в рамках СВПД из-за нарушения другими сторонами его прав", заявил в пятницу Зариф по прибытии в Турцию для участия в 24-й министерской встрече стран-членов Организации экономического сотрудничества, которая пройдет 9 ноября в турецком городе Анталии.

По его словам, Иран ранее объявил, что готов пойти на дальнейшее сокращение обязательств по СВПД, если ситуация с выполнением соглашения другими странами-участницами не изменится.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

"В первый день сокращения обязательств по СВПД президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран принимает данное решение в ответ на выход США из сделки и неспособность европейских стран в должной мере выполнять свои обязательства, однако подчеркнул, что Иран продолжит переговоры по СВПД", напомнил глава иранского МИД.

24-я встреча глав МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества пройдет 9 ноября в турецком городе Анталии.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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