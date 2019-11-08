Аракчи и Богданов обсудил ситуацию в Ираке, Йемене и Ливане

"В ходе доверительного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке, Йемене, Ливане, положению дел на палестинских территориях", сообщается на сайте российского дипведомства.

Дипломаты также провели обсуждение ситуации в Персидском заливе в контексте выдвинутой Ираном "Ормузской мирной инициативы" по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

"По итогам беседы констатирована важность поддержания и впредь плотной внешнеполитической координации между Москвой и Тегераном по актуальной региональной проблематике", сообщили в МИД России.

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