8 нояб. 2019 г., 23:13
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News Code: 83546431
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Аракчи и Богданов обсудил ситуацию в Ираке, Йемене и Ливане

Аракчи и Богданов обсудил ситуацию в Ираке, Йемене и Ливане

Москва, 8 октября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи провел в Москву встречу со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым, в ходе которой обсуждалась ситуация в регионе.

"В ходе доверительного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке главное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке, Йемене, Ливане, положению дел на палестинских территориях", сообщается на сайте российского дипведомства.

Дипломаты также провели обсуждение ситуации в Персидском заливе в контексте выдвинутой Ираном "Ормузской мирной инициативы" по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

"По итогам беседы констатирована важность поддержания и впредь плотной внешнеполитической координации между Москвой и Тегераном по актуальной региональной проблематике", сообщили в МИД России.

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