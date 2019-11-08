8 нояб. 2019 г., 21:38
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Иранские пляжники вышли в финал Межконтинентального кубка

Иранские пляжники вышли в финал Межконтинентального кубка

Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Тегеран, 6 ноября. ИРНА — Иранские футболисты обыграли команду ОАЭ в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае (ОАЭ), и вышли в полуфинал турнира.


Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти — 4:3 в пользу действующего победителя турнира.
В другом полуфинале сборная России уступила команде Испании со счетом 2:4.
В финальном матче турнира иранцы сыграют с командой Испании, в матче за третье место Россия — с командой ОАЭ. Финал и матч за третье место пройдут в субботу.
Иран занял первое место в группе В, обыграв египтян и мексиканцев и россиян.
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