Иранские пляжники вышли в финал Межконтинентального кубка

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти — 4:3 в пользу действующего победителя турнира.
В другом полуфинале сборная России уступила команде Испании со счетом 2:4.
В финальном матче турнира иранцы сыграют с командой Испании, в матче за третье место Россия — с командой ОАЭ. Финал и матч за третье место пройдут в субботу.
Иран занял первое место в группе В, обыграв египтян и мексиканцев и россиян.
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