8 нояб. 2019 г., 21:24
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News Code: 83546390
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Беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны был сбит иранской ПВО

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны был сбит иранской ПВО

Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана был сбит системой противовоздушной обороны отечественного производства, заявил в пятницу командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана Алиреза Сабахифард.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана в пятницу сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству у портового города Махшахр в провинции Хузестан на юго-западе страны.

"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны. Система обороны страны полностью готова отражать любого рода вторжение в иранское воздушное пространство", отметили в заявлении иранской армии.

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