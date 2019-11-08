Беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны был сбит иранской ПВО

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана в пятницу сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству у портового города Махшахр в провинции Хузестан на юго-западе страны.

"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны. Система обороны страны полностью готова отражать любого рода вторжение в иранское воздушное пространство", отметили в заявлении иранской армии.

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