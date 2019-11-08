Курс США на конфронтацию с Ираном деструктивен, заявила Захарова

"Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему - потому что он просто недальновидный. Без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, как и стабилизация ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане и т.д.", заявила Захарова.

Она добавила, что сокращения Тегераном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы не произошло бы, если бы США перестали подрывать ядерную сделку и резолюцию СБ ООН. "Стартовала подача газа в центрифужные каскады на объекте Фордо. Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать тот самый СВПД и резолюцию Совета безопасности ООН 2231, а, соответственно, европейские участники договоренности выполнили бы свои обещания - на самом деле речь идет об обязательствах", подчеркнула Захарова.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

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