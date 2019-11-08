Тегеран призвал Европу возобновить закупки иранской нефти

Аракчи в интервью Sputnik Persian на полях Московской конференции по нераспространению заявил, что Иран ожидает от США и европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе гарантий закупки нефти и получения доходов от неё посредством банковских операций.

Замглавы МИД Ирана отметил, что предстоящие президентские выборы в США в 2020 году не повлияют на планы Ирана относительно СВПД.

"Мы примем решения на основе событий, которые будут иметь место. Но прямо сейчас мы не можем объявить какое-либо решение", сказал Аракчи, комментируя следующий этап Тегерана по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в ответ на неспособность европейских стран в должной мере предоставить Ирану экономические выгоды от выполнения сделки после выхода из неё США.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

Иранский дипломат также подчеркнул, что США могут вернуться к переговорам по ядерной сделке, если снимут санкции с Тегерана.

Московская конференция по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение ядерного оружия) – одна из крупнейших международных дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики, организуемая в российской столице с 2010 года. В МКН-2019 ожидается участие более 250 экспертов из 40 стран мира, в том числе профильных международных организаций (МАГАТЭ, Управление ООН по разоружению, ПК ОДВЗЯИ).

Следите за нами в Twitter @irnarussian