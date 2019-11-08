Россия поддерживает Ормузскую мирную инициативу, заявил Рябков

«План Ирана относится к всем региональным государствам, и Россия также поддерживает связь с региональными властями для реализации своего плана безопасности на Персидском заливе», добавил он в ответ на вопрос корреспондента ИРНА.

Россия в целях снижения напряженности на Персидском заливе представила план региональной системы безопасности.

Главной задачей концепции является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран залива, на правах наблюдателей входили бы постоянные члены Совбеза ООН.

Поскольку план России подчеркивает на невмешательство трансрегиональных государств в дела Персидского залива, он похож на план Ормузской мирной инициативы, который представлен иранским президентом Хасаном Рухани.

4 ноября представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил, что Рухани написал письма властям Саудовской Аравии и Бахрейна, заявив, что Иран всегда стремится к миру и стабильности в регионе.

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