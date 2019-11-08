Интересы Ирана важнее, чем сохранение соглашения: Аракчи

«Ни одна страна не сомневается в доброй воли Ирана для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», сказал иранский дипломат в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Он добавил, что Иран продолжит сокращение своих обязательств по СВПД, если он не смог воспользоваться интересам от ядерной сделки.

По его словам, Иран дал дипломатию достаточное время и предпримет шаги по сокращению обязательств, если условия не изменятся.

Аракчи также заявил, что участники Московской конференции и многие европейские страны осуждают односторонность США.

Замминистра иностранных дел Ирана в пятницу утром прибыл в Москву для участия в Московской конференции по нераспространению, которая состоится 7−9 ноября.

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