ИРНА избран председателем Организации информационных агентсв Азии и Тихого океана

Такое решение было принято на состоявшемся сегодня в Сеуле 17-м заседании Исполнительного совета этого крупнейшего в мире объединения новостных организаций. Во встрече приняли участие руководители 44 информационных агентств, включая японское Киодо, китайское Синьхуа, южнокорейское Рёнхап, российское ТАСС и вьетнамское ВИА.

Сегодня на встрече южнокорейское агентство Yonhap избрано на срок 2019-2022 гг. председателем Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, и заменило азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ.

Напомним, 4 сентября минувшего года генеральный директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Зиа Хашеми на 43-м заседании исполкома Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (ОАНА), которое прошло в Тегеране, предложил кандидатуру агентства в качестве председателя ОАНА на срок 2022-2025 гг.

Членами исполнительного комитета являются руководители крупнейших информационных агентств стран Азии и Тихоокеанского региона, среди которых Australian Associated Press (Австралия), Xinhua (КНР), ИРНА (Иран), Anadolu Agency (Турция), Azertac (Азербайджан), Kyodo News (Япония), VNA (Вьетнам), PTI (Индия), Bernama (Малайзия), Montsame (Монголия), Yonhap (Южная Корея), WAM (ОАЭ).

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Её цель – активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. ОАНА объединяет 44 информагентства из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны-участницы ОАНА приходится две трети общего объёма мирового информационного потока.

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