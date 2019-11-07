8 нояб. 2019 г., 00:50
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МАГАТЭ уведомило Совет управляющих о наблюдении за работами Ирана на объекте в Фордо

МАГАТЭ уведомило Совет управляющих о наблюдении за работами Ирана на объекте в Фордо

Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Исполняющий обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в четверг доложил Совету управляющих организации о реализации Ираном обязательств по ядерной сделке в связи с его деятельностью на объекте по обогащению урана в Фордо. Об этом как передает ТАСС сообщил официальный представитель МАГАТЭ.

"6 ноября инспекторы агентства проследили за доставкой контейнера фторида урана (UF6) из ядерного объекта в Натанзе на предприятие по обогащению топлива в Фордо. Доставленный материал был подключен к установке с целью подготовки подачи фторида урана к двум каскадам центрифуг IR-1 для пассивирования, которое является подготовительной мерой перед обогащением, указали в МАГАТЭ", отмечается в сообщении.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки. Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

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