Зариф примет участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС

Москва, 7 ноября. ИРНА — Односторонние санкции, которые США вводят в отношении различных стран мира, противозаконны и фактически являются инструментом диктата. Об этом как передает ТАСС заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль в ответ на просьбу прокомментировать решение США по продолжению санкционного давления на Иран.