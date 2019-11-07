8 нояб. 2019 г., 00:37
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News Code: 83545653
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Зариф примет участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС

Зариф примет участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС

Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в 24-й министерской встрече стран-членов Организации экономического сотрудничества, которая пройдет 9 ноября в турецком городе Анталии", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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