МАГАТЭ продолжит консультироваться с Ираном

Исполняющий обязанности генерального директора Корнел Феруцэ доложил в четверг Совету управляющих МАГАТЭ, что одному инспектору агентства на прошлой неделе временно не давали покинуть Иран.

"Феруцэ заявил, что препятствие выезду инспектора из страны, особенно по указанию МАГАТЭ, является неприемлемым и не должно происходить. МАГАТЭ публично не раскрывает подробности таких вопросов, но, основываясь на имеющейся у нас информации, агентство не согласно с описанием Ирана ситуации с инспектором, который выполнял официальные обязанности в Иране", говорится в заявлении МАГАТЭ.

На прошлой неделе сотрудники Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе, поскольку у него оказались"подозрительные" материалы, сообщили в пресс-службе ОАЭИ.

"В момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие у этой женщины "подозрительных" веществ и материалов. В связи с этим, ее не пустили на объекте, и об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано", уточнили в ОАЭИ.

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