Иран не поставит под угрозу безопасность ядерных объектов

"На заседании МАГАТЭ в четверг представитель Ирана представил полную хронологию инцидента от входа эксперта на объект до его выезда из страны", рассказал журналистам Гариб Абади по итогам заседания МАГАТЭ

"В данный момент мы разбираем этот вопрос с МАГАТЭ. Инцидент связан с вопросом обеспечения безопасности, и здесь нет нарушения прав агентства", добавил он.

"Наши детекторы определи, что этот эксперт мог иметь при себе опасные материалы, причем на это указали сразу несколько устройств", уточнил он.

По его словам, Ирана рассчитывает на сотрудничество с МАГАТЭ для урегулирования инцидента с временным задержанием и недопуском сотрудника агентства на объект по обогащению урана в Натанзе.

"Я сказал членам Совета, что в свете саботажа на наших ядерных объектах в прошлое мы ни при каких обстоятельствах не поставим под угрозу национальную безопасность и безопасность наших ядерных объектов", резюмировал он.

На прошлой неделе сотрудники Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе, поскольку у него оказались"подозрительные" материалы, сообщили в пресс-службе ОАЭИ.

"В момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие у этой женщины "подозрительных" веществ и материалов. В связи с этим, ее не пустили на объекте, и об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано", уточнили в ОАЭИ.

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