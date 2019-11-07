7 нояб. 2019 г., 22:14
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Сборная Ирана победила Россию в Межконтинентальном кубке

Сборная Ирана победила Россию в Межконтинентальном кубке

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Сборная Ирана по пляжному футболу в серии пенальти победила команду России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае.

Основное и дополнительное время встречи группы B завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти — 5:4 в пользу действующего победителя турнира.

Таким образом иранские пляжники, набрав семь очков, выиграли групповой этап. Сборная России (6) вышла в плей-офф турнира со второго места. Сборная Египта (3) заняла третье место, команда Мексики (0) - четвертое.

Сборная Ирана в полуфинале, который состоится в пятницу Иран сыграет с ОАЭ, а Россия — с Испанией.

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