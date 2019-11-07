Южная Корея будет прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений с Ираном

Отметим, что встреча Хашеми с корейским лидером состоялся на полях 17-ого заседания Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств).

"Ирано-корейские отношения при вашем президентстве развиваются весьма успешно в политической, экономической и культурной сферах, однако ограничительные меры против Тегерана со стороны Вашингтона после вступления Дональда Трампа на пост президента США негативно повлияли на отношениях двух стран", сказал гендиректор ИРНА.

По его словам, учитывая тот факт, что Южная Корея является независимой страной, в дальнейшем можно ожидать продолжения развития отношений между Тегераном и Сеулом.

Хашеми также подверг критике одностороннюю политику США, отметив, что торговые войны Трампа повлияют на мировую экономику.

Корейский президент, в свою очередь, отметил, что Сеул будет прилагать все усилия для дальнейшего развития с Тегераном, и что он с оптимизмом смотрит на перспективы ирано-корейских отношений.

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