Иран продолжит обогащение урана в масштабах 2015 года

"В рамках третьего шага мы установили 15 новых центрифуг,таким образом мощность страны по обогащению урана увеличилась на 2600 EPP. Сегодня же (в рамках четвёртого этапа) мы начали обогащение урана на ядерном объекте Фордо, что со временем принесёт дополнительно около 700 EPP. В общей сложности, мощность Ирана по обогащению урана достигнет 9500 ЕРР, что примерно составляет ту мощность, что существовала до подписания СВПД в 2015 году", сказал Камалванди.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

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