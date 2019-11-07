Иранец назначен главным тренером сборной России по каратэ

Новым наставником национальной сборной Ирана по каратэ стал иранский чемпионат мира Хусейн Рухани. Контракт с ним был подписан до конца Олимпийских игр 2020 года.

Таким образом Рухани будет готовить сборную России по каратэ к Олимпиаде-2020.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Каратэ на ОИ будет представлено впервые. Спортсмены выступят в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.

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