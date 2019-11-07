Международная выставка здоровья стартовала с участием Ирана в Баку

На этой выставке более 70 компаний и медицинских центров из России, Германии, Японии, Пакистана, Италии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Турции продемонстрируют свои возможности в области производства медицинского оборудования и медицинской техники, медицинских услуг и организации оздоровительного туризма.

Международная выставка здоровья "Мединкс-2019" проводится в течение трех дней в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Фондом Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане.

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