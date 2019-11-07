В Иране начали четвертый шаг по обогащению урана в Фордо

При этом Иран приступил к подаче газа на центрифуги на ядерном объекте в Фордо и достиг этапа, при котором обогащение (урана) будет на уровне 4,5%.

Ранее в среду Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

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