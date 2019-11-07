Промышленная продукция иранских компаний представлена в Баку

На выставке приняли участие 38 иранских компаний, работающих в различных областях промышленности, 10 компаний из Азербайджана, одна из России, 4 из Пакистана, одна из Грузии и одна с Украины.

В церемонии открытия трехдневной международной выставки приняли участие посол Исламской Республики Иран в Азербайджане «Джавад Джахангирзаде», представители экономических кругов некоторых провинций Ирана, а также представители экономических кругов Азербайджанской Республики и президент Торгово-промышленной палаты Автономной Республики Дагестан.

На выставке представлены продукты нефтехимии, здания, электричество, животноводство, сельское хозяйство, ирригация, бытовая техника, строительные материалы, медицинские и инженерные услуги.

В рамках этой международной выставки состоится встреча с участием экономических активистов Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики, а также представителей других стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472