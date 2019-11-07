В Сеуле начался саммит лидеров азиатских СМИ в Сеуле

В кулуарах церемонии открытия саммита в Сеуле гендиректор ИРНА Сейед Зия Хашеми провел встречи с гендиректорами таких новостных агентств, как Yonhap, AP, Antara, Bernama, Kazinform, AKP, RSS. При этом они обсудили развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества в рамках Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В работе форума принимают участие руководители 18 крупнейших новостных агентств из России, Азербайджана, Китая, Катара, Турции, Омана, Монголии, Южной Кореи, Казахстана, Японии, Индонезии, Малайзии, Ирака, Сирии, Ливана и Ирана.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Ее цель – активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. ОАНА объединяет 44 информагентства из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны-участницы ОАНА приходится две трети общего объема мирового информационного потока.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472