7 нояб. 2019 г., 09:53
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News Code: 83544869
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В Сеуле начался саммит лидеров азиатских СМИ в Сеуле

В Сеуле начался саммит лидеров азиатских СМИ в Сеуле

Сеул, 7 ноября, ИРНА - саммит лидеров азиатских СМИ стартовал в Сеуле вечером в среду, когда Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) начало широкие консультации, чтобы повлиять на профсоюз.

В кулуарах церемонии открытия саммита в Сеуле гендиректор ИРНА Сейед Зия Хашеми провел встречи с гендиректорами таких новостных агентств, как Yonhap, AP, Antara, Bernama, Kazinform, AKP, RSS. При этом они обсудили развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества в рамках Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В работе форума принимают участие руководители 18 крупнейших новостных агентств из России, Азербайджана, Китая, Катара, Турции, Омана, Монголии, Южной Кореи, Казахстана, Японии, Индонезии, Малайзии, Ирака, Сирии, Ливана и Ирана.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Ее цель – активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. ОАНА объединяет 44 информагентства из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны-участницы ОАНА приходится две трети общего объема мирового информационного потока.

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