Сборная Ирана по пляжному футболу вышла в полуфинал кубка в Дубае

Встреча, прошедшая в среду завершилась со счетом 5:3 в пользу иранской команды.
Напомним, что иранские футболисты обыграли Мексиканцев (7:4) в матче первого тура группового этапа, прошедшем во вторник.
Ранее также сборная России победила команду Мексики со счетом 3:1. В матче первого тура россияне обыграли Египта со счетом 5:3.
Таким образом сборные Ирана и России одержали по две победы в квартете и вышли в полуфинал турнира.
Сборная Ирана в следующем матче встретится 7 ноября с командой России.
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