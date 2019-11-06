Иран: инспектора МАГАТЭ не пустили на ядерный объект, поскольку у неё оказались "подозрительные" материалы

"В момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие у этой женщины "подозрительных" веществ и материалов. В связи с этим, ее не пустили на объекте, и об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано", уточнили в ОАЭИ.

В заявлении отмечается, что на данный момент инспектор уже покинула Иран, направившись в Вену.

"Расследование по этому вопросу продолжается. Постпред Ирана при МАГАТЭ поднимет вопрос на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в четверг", говорится в сообщении ОАЭИ.

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