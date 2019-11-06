Сегодня вечером Иран приступит к подаче газа на центрифуги на ядерном объекте в Фордо

«Сегодня 2800-килограммовый резервуар, содержащий около 2000 гексафторида урана, был перевезен из Натанза в Фордо и был осмотрен два-три часа назад инспекторами», - указал он.

«К субботе, когда инспекторы МАГАТЭ вновь прибудут на ядерный объект в Фордо, мы достигнем этапа, при котором обогащение (урана) у нас будет на уровне 4,5%», - сказал он.

Вчера на церемонии открытия завода Инновации президент Ирана Хасан Рухани объявил о четвертом шаге по сокращению обязательств Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявив, что в ближайшее время работа ядерного объекта в Фордо будет восстановлена в полном объеме.

При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

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