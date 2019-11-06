Глава МИД Греции призвал к спасению ядерной сделки

Согласно заявлению посольства Исламской Республики Иран в Афинах, министр иностранных дел Греции на встрече с послом Ирана в стране Ахмадом Надери призвал к сохранению ядерной сделки. «Соглашение 2015 года было подписано между Исламской Республикой Иран и «шестеркой» и после того, как он был представлен Совету Безопасности ООН стал международным документом. Греция, наряду с другими государствами-членами ЕС поддерживает это международное соглашение, которое отвечает интересам всех».

Дендиас назвал отношения между Исламской Республикой Иран и Грецией давними и дружественными. «Обе страны могут двигаться вперед в развитии новых отношений, основанных на их давних отношениях», - сказал он.

Он назвал ядерную сделку выходом из существующих проблем и выразил надежду, что препятствия на пути расширения отношений будут устранены как можно скорее, и что сотрудничество между двумя странами будет расширяться.

Посол Исламской Республики Иран также на встрече объявил о готовности Исламской Республики Иран сотрудничать с Грецией в различных политических, культурных, экономических и парламентских сферах.

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